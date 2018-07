Präsident Ilham Aliyev empfängt finnische Delegation VIDEO

Baku, 5. Juli, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 5. Juli eine Delegation unter der Leitung der Ministerin für Außenhandel und Entwicklung von Finnland, Anne-Mari Virolainen, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt sagte beim Gespräch, dass der Besuch der Ministerin für Außenhandel und Entwicklung von Finnland Anne-Mari Virolainen in Aserbaidschan eine gute Gelegenheit bietet, die Fragen der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel zwischen den beiden Ländern zu diskutieren. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass es ein großes Potential für gegenseitige Zusammenarbeit besteht.

Im Laufe des Gesprächs tauschten sich die Seiten über Möglichkeiten für die Beteiligung finnischer Unternehmen an einer Reihe von Projekten in den Bereichen Energie, Berufsbildung, Infrastruktur, Handel, Investitionen, Ökologie sowie über die Aussichten für die Zusammenarbeit in anderen Bereichen aus.