Präsident Ilham Aliyev empfängt iranische Delegation VIDEO

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 13. Juli eine Delegation unter der Leitung des Ministers für Gesundheit und medizinische Ausbildung der Islamischen Republik Iran, Hassan Ghazizade Hashemi, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Der iranische Minister überbrachte dem aserbaidschanischen Staatschef die Grüße des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Er sagte, dass die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern dank gemeinsamen Bemühungen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Hassan Rouhani von Tag zu Tag noch stärker werden.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt unterstrich die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran in allen Bereichen, einschließlich im Gesundheitswesen. Präsident Ilham Aliyev erinnerte an seine Treffen mit Präsident Hassan Rouhani und wies darauf hin, dass bei diesen Treffen mit Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich verbundene Fragen erörtert wurden. Der Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass der Besuch des iranischen Ministers für Gesundheit und medizinische Ausbildung in Aserbaidschan zur Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern im Bereich der Gesundheit beitragen wird.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und bat, seine Grüße ebenfalls seinem iranischen Amtskollegen zu übermitteln.