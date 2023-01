Präsident Ilham Aliyev empfängt italienischen Verteidigungsminister VIDEO

Baku, 12. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Mittwoch, dem 11. Januar den italienischen Verteidigungsminister, Guido Crosetto, zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev sagte im Laufe des Gesprächs, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Italien auf der Grundlage einer strategischen Partnerschaft erfolgreich entwickeln. Der Präsident sprach die Bedeutung gegenseitiger Besuche auf hoher Ebene in dieser Hinsicht an und äußerte sich lobend über seinen letzten Besuch in Italien.

Das Staatsoberhaupt erinnerte an sein Glückwunschschreiben an die neue Präsidentin des Ministerrates der Italienischen Republik, Giorgia Meloni, und bezeichnete den aktuellen Besuch des italienischen Verteidigungsministers in Aserbaidschan als ein gutes Zeichen für die bestehenden guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern, obwohl seit der Bildung der neuen Regierung in Italien eine kurze Zeit vergangen ist. Der aserbaidschanische Staatschef äußerte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen der neuen Regierung und Aserbaidschan erfolgreich sein würde.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte daran, dass die erste Veranstaltung bei der Eröffnung des neuen Gebäudes der aserbaidschanischen Botschaft im historischen Viertel von Rom der Zeremonie zum Austausch von Vereinbarungen über die akademische Zusammenarbeit zwischen der ADA-Universität und fünf führenden italienischen Hochschuleinrichtungen gewidmet war. Das Staatsoberhaupt teilte dem italienischen Verteidigungsminister mit, dass der Bau des Gebäudes der italienisch-aserbaidschanischen Universität in Aserbaidschan kurz vor dem Abschluss steht.

Das Staatsoberhaupt begrüßte den Beitrag Italiens zum Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der NATO sowie zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union und wies darauf hin, dass die beiden Länder in verschiedenen Bereichen, sowie im Energiesektor eng zusammenarbeiten. Präsident Ilham Aliyev sprach auch den Südlichen Gaskorridor an und zeigte sich zuversichtlich, dass der Besuch von Guido Crosetto in Aserbaidschan dazu beitragen werde, die Zusammenarbeit sowohl zwischen den zuständigen Institutionen der beiden Länder als auch im weiteren Sinne zu stärken. Das Staatsoberhaupt zeigte sich zuversichtlich, dass die bilateralen Beziehungen sich weiter stärken werden.

Cuido Crosetto sagte, es sei ihm eine große Ehre, Präsident Ilham Aliyev zu treffen, und überbrachte dem Staatsoberhaupt die Grüße des italienischen Präsidenten. Der Gast erinnerte im Laufe des Gesprächs daran, dass er vor dem Besuch in Baku mit Präsident Sergio Mattarella zusammengekommen ist. Bei dem Treffen erinnerte der italienische Präsident gerne an seinen Besuch in Aserbaidschan und den Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten in Italien und betonte noch einmal die freundschaftlichen Beziehungen zu Präsident Ilham Aliyev, sagte der italienische Verteidigungsminister.

Das Staatsoberhaupt dankte für die Grüße und freundlichen Worte und bat den italienischen Verteidigungsminister, seine Grüße ebenfalls seinem italienischen Amtskollegen zu übermitteln.

Guido Crosetto fügte hinzu, dass er sich vor dem Besuch auch mit dem Präsidenten des Ministerrates der Italienischen Republik getroffen habe, und sagte, Giorgia Meloni habe bei dem Treffen betont, dass der Besuch des italienischen Verteidigungsministers in Aserbaidschan zeige, dass die italienische Regierung entschlossen sei, die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan weiter auszubauen.

Der italienische Gast betonte besonders, dass die Besuche des aserbaidschanischen Präsidenten in Italien in diesem Land immer mit großer Freude begrüßt würden.

Der italienische Verteidigungsminister dankte Präsident Ilham Aliyev für seine Würdigung der Rolle Italiens bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der NATO sowie zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union.

Guido Crosetto zeigte sich tief beeindruckt von den Entwicklungsprozessen in der Stadt Baku.

Im Laufe des Gesprächs wiesen die Seiten darauf hin, dass es gute Aussichten für den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Bauwesen, Tourismus, Landwirtschaft, Verteidigungsindustrie und auf anderen Gebieten gibt.