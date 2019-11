Präsident Ilham Aliyev empfängt neu ernannte Chefs der Exekutiven von Schirvan, Zardab, Surakhani, Yasamal und Khatai VIDEO

Baku, 12. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat neu ernannte Leiter der Exekutiven der Stadt Schirvan, des Rayons Zardab und der Stadtbezirke

Surakhani, Yasamal und Khatai von Baku zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev hielt eine ausführliche Rede bei dem Treffen, berichtet AZERTAC.

In seiner Rede sprach der Staatschef große wirtschaftliche Entwicklungsprozesse im Land, die Projekte, die im Energie- und Verkehrssektor und in anderen Bereichen erfolgreich durchgeführt sind, im wirtschaftlichen Bereich erzielte Fortschritte sowie soziale Reformen und regionale Entwicklungsprogramme an.

Es ist kein Zufall, dass die Nichtölindustrie in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres um 15 Prozent und die Landwirtschaft um mehr als 7 Prozent gewachsen sind, sagte der Präsident.

Der Staatschef erinnerte in seiner Rede daran, dass in diesem Jahr auf den Baumwollfeldern mehr als 270.000 Tonnen Baumwolle gesammelt wurden. Das ist 37 000 Tonnen mehr als im Vorjahreszeitraum, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

In diesem Jahr hat sich der Mindestlohn im Land fast verdoppelt. Die Mindestrente wurde um 70 Prozent erhöht. Diese Reformen haben zum Wohlstand von 4,2 Millionen Menschen wesentlich beigetragen. Das Durchschnittsgehalt in Aserbaidschan liegt laut aktueller Statistik derzeit bei 723 Manat, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Seit 2004 bis heute wurden insgesamt landesweit 15.000 lange Kilometer Straßen gebaut. Andere Infrastrukturprojekte, einschließlich sozialer Infrastrukturprojekte, wurden erfolgreich umgesetzt. Bisher wurde im Land mehr als 3.200 Schulen und mehr als 640 medizinische Einrichtungen gebaut, umgebaut oder renoviert.

Die gesamte Entwicklung unseres Landes ist positiv und ich sehe keine ernsthaften Probleme in der Zukunft. Die Stabilität ist einer der Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Entwicklung Aserbaidschans. Die Garantie für Stabilität ist das aserbaidschanische Volk und unsere Politik, so Präsident Ilham Aliyev.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass neu ernannte Leiter der Exekutiven dieses hohe Vertrauen rechtfertigen und zur Entwicklung in den Bezirken und Städten, die von ihnen geleitet werden, beitragen werden.