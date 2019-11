Präsident Ilham Aliyev empfängt neu ernannten SOFAZ-Geschäftsführer VIDEO

Baku, 29. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag, dem 29. November, Israfil Mammadov, im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum Exekutivdirektor des Staatlichen Ölfonds der Republik Aserbaidschan (SOFAZ-State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan) zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev sagte beim Gespräch: “Shahmar Movsumov, der Exekutivdirektor des staatlichen Ölfonds von Aserbaidschan, wurde zum Assistenten des Präsidenten ernannt. Sie haben mehr als zehn Jahre als stellvertretender Direktor gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Ich habe beschlossen, Sie zum Geschäftsführer des Fonds zu ernennen. Es ist ein großes Vertrauen. Ich bin mir sicher, dass Sie dieses Vertrauen rechtfertigen werden“.

Israfil Mammadov bedankte sich beim Staatschef für großes Vertrauen und teilte dem Staatschef mit, dass die Mittel des Ölfonds im laufenden Jahr um 10% gestiegen sei und bis zum Jahresende schätzungsweise 42,5 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Fonds überstiegen die Kapitalerträge 1,8 Mrd. US-Dollar, fügte er hinzu. Der neue SOFAZ-Geschäftsführer versicherte, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das Wertpapierbestand des Fonds weiter zu diversifizieren und die Risiken zu verringern.