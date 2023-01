Präsident Ilham Aliyev empfängt neue Botschafterin von Mexiko zur Entgegennahme ihres Beglaubigungsschreibens VIDEO

Baku, 26. Januar, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 26. Januar hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin der Vereinigten Staaten von Mexiko in Aserbaidschan, Maria Victoria Romero Caballero, zur Entgegennahme ihres Beglaubigungsschreibens empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Präsident Ilham Aliyev sagte im Laufe des Gesprächs, dass es zahlreiche Möglichkeiten für die Ausweitung der Kooperationsbeziehungen gebe, obwohl die beiden Länder geografisch weit entfernt voneinander liegen.

Die Botschafterin sprach große Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern an und wies darauf hin, es gebe ein großes Potenzial besonders in den Bereichen Energie, Investitionen, Wissenschaft, Bildung und in anderen Sektoren.

Die Seiten sprachen im Laufe des Gesprächs die Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen Organisationen. Mexiko verfolgt als Beobachter in der Bewegung der Blockfreien Staaten Aserbaidschans Initiativen und unterstützt die Süd-Süd-Kooperation, fügte der mexikanische Diplomat hinzu.

Präsident Ilham Aliyev den aserbaidschanischen Vorsitz in der Bewegung der Blockfreien Staaten und erinnerte daran, dass Aserbaidschan als Vorsitzender der Bewegung die Institutionalisierung und die Einrichtung der Jugendnetz- und parlamentarischen Netzwerke der Bewegung initiiert hat.

Bei dem Treffen wurde auf die Fortsetzung einer effektiven Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Rahmen der internationalen Organisationen hingewiesen.

Die Botschafterin versicherte, dass sie während ihrer Amtszeit keine Mühe für die Ausweitung der Kooperationsbeziehungen zwischen den beiden Ländern in mehreren Bereichen scheuen werde.