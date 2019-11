Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen Botschafter von Katar VIDEO

Baku, 18. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 18. November den neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter des Staates Katar in Aserbaidschan, Faisal bin Abdullah Hamad Abdullah Al Henzab, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Der katarische Diplomat schritt die Front der Ehrengarde ab.

Dann überreichte der Botschafter dem aserbaidschanischen Staatschef sein Beglaubigungsschreiben.

Anschließend unterhielt sich Präsident Ilham Aliyev mit dem Botschafter.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich beim Gespräch zuversichtlich, dass Botschafter Faisal bin Abdullah Hamad Abdullah Al Henzab während seiner diplomatischen Tätigkeit in Aserbaidschan zur Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Katar beitragen wird. Präsident Ilham Aliyev sprach die bestehenden guten politischen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern an und zeigte sich zuversichtlich, dass die beiden Länder in den Bereichen Politik, Wirtschaft und in anderen Sektoren noch größere Fortschritte erzielen werden.

Präsident Ilham Aliyev machte darauf Aufmerksamkeit, dass man dem Handelsumsatz besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Der Staatschef äußerte sich lobend über die wachsende Zahl der aus Katar nach Aserbaidschan kommenden Touristen und sagte, dies sei ein Zeichen für eine enge Zusammenarbeit.

Das Staatsoberhaupt erinnerte beim Gespräch auch daran, dass einer der potenziellen Zusammenarbeitsbereiche Investitionen sind. Katar investiert sowohl im Ausland, als auch in Aserbaidschan. Man kann neue Bereiche für die Durchführung gemeinsamer Investitionsprojekte prüfen, fügte der Staatschef hinzu. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass der neue Botschafter in seiner Tätigkeit die Ausweitung dieser Beziehungen fördern wird.

Botschafter Faisal bin Abdullah Hamad Abdullah Al Henzab übermittelte dem Präsidenten die Grüße und Glückwünsche von Emir Katars, Tamim bin Hamad Al Thani. Er sprach eine umfassende Entwicklung in Aserbaidschan und versicherte, dass er persönlich beauftragt wurde, die bestehenden Beziehungen in alle Richtungen weiter zu entwickeln.