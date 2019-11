Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen jordanischen Botschafter VIDEO

Baku, 18. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 18. November den neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter des Haschemitischen Königreichs Jordanien in Aserbaidschan, Sami Abdullah Ghosheh, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Der Botschafter schritt die Front der Ehrengarde ab.

Der jordanische Diplomat überreichte dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten sein Beglaubigungsschreiben.

Dann unterhielt sich das Staatsoberhaupt mit dem Botschafter des Haschemitischen Königreichs Jordanien.

Präsident Ilham Aliyev zeigte zuversichtlich, dass der Botschafter während seiner Tätigkeit zur Weiterentwicklung der aserbaidschanischen-jordanisch freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen beitragen wird.

Die aserbaidschanisch-jordanischen Beziehungen sind auf einem sehr hohen Niveau und die beiden Länder arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen. Der Staatschef sprach von seinen freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zum König von Königreichs Jordanien. Zudem betonte die Bedeutung der gegenseitigen Besuche der Staatsoberhäupter und Treffen im Rahmen der internationalen Veranstaltungen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen, fügte der Präsident hinzu. Wir unterstützen uns gegenseitig in internationalen Organisationen und diese gegenseitige Unterstützung und Solidarität wird fortgesetzt, sagte.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass in der nächsten Phase die wirtschaftliche Zusammenarbeit und der gegenseitige Handel ausgebaut werden sollte. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass auch die Regierungskommission wichtige Schritte in dieser Richtung unternehmen wird. Die Fragen der gegenseitigen Investition sollten ebenfalls sehr sorgfältig abgewogen und überprüft werden. Der Tourismussektor hat in letzter Zeit einen großen Erfolg zu verzeichnen und ich bin mir sicher, dass sich diese positive Dynamik fortsetzen wird. Die berühmtesten historischen Denkmäler von Jordanien locken natürlich viele Touristen aus vielen Ländern an. In den letzten Jahren hat auch die Zahl der aus Jordanien nach Aserbaidschan kommenden Touristen deutlich zugenommen. In den zehn Monaten dieses Jahres ist die Besucherzahl um 11% gestiegen. Im Oktober gab es jedoch einen Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Oktober des Vorjahres, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Tatsächlich haben wir sehr gute Bedingungen für eine umfassende Entwicklung unserer Beziehungen. Ich bin überzeugt, dass Sie durch Ihre diplomatischen Aktivitäten dieser Arbeit neue Impulse geben werden, so der aserbaidschanische Staatschef.

Der neue Botschafter sagte seinerseits, dass er sich auf Anweisung von König Jordaniens mit aller Kraft für die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf verschiedenen Gebieten einsetzen wird. Zusammen mit meinen Kollegen vom Außenministerium der Republik Aserbaidschan und mit Hilfe anderer Behörden werden wir diese Beziehungen weiterentwickeln. Wir werden mit unseren aserbaidschanischen Amtskollegen zusammenarbeiten, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen und Tourismus auszuweiten, sagte er. “Herr Präsident, Seine königliche Hoheit freut sich darauf, Sie nächsten Monat zu treffen“, so Botschafter Sami Abdullah Ghosheh.