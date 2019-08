Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen omanischen Botschafter

Baku, 2. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag, dem 2. August den neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter des Sultanats Oman, Gasim Mohammad Salim Al Salhi, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen, wie AZERTAC berichtet.

Der omanische Botschafter schritt die Front der Ehrengarde ab.

Der Diplomat überreichte dem Staatspräsidenten sein Beglaubigungsschreiben.

Dann unterhielt sich das Staatsoberhaupt mit dem Botschafter.

Präsident Ilham Aliyev sprach beim Gespräch das gute Niveau der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern an und äußerte sich zufrieden über die politischen Beziehungen an. Präsident Ilham Aliyev betonte die Wichtigkeit der Aufnahme der Kontakte zwischen den Geschäftskreisen.

Botschafter Gasim Mohammad Salim Al Salhi übermittelte dem Staatsoberhaupt die Grüße des Sultans von Oman Sultan Qabus ibn Said. Er wies auf die Bedeutung der Ausweitung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen hin. Der omanische Diplomat sagte, dass er während seiner diplomatischen Tätigkeit in Aserbaidschan alle Anstrengungen für die Weiterentwicklung der Beziehungen unternehmen werde.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich beim Sultan von Oman Sultan Qabus ibn Said für die Grüße und bat den Botschafter, seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln.

Die Seiten sprachen im Laufe des Gesprächs die Zusammenarbeit im Bildungsbereich, einschließlich die zwischen den Universitäten der beiden Länder bestehenden Beziehungen an.