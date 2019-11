Präsident Ilham Aliyev empfängt russische Delegation VIDEO

Baku, 26. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 26. November eine Delegation um den Generalstabschef der Streitkräfte der Russischen Föderation, Waleri Gerassimow, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev sprach beim Gespräch die Abhaltung des Treffens des Obermilitärkommandos von Russland und der NATO in Baku an und sagte, dass es eine gute Tradition geworden ist. “Wir schätzen es hoch ein. Im vorigen Jahr fanden drei Treffen statt. Das ist bereits das zweite Treffen in diesem Jahr. Wir sehen dies als Zeichen des großen Vertrauens zu Aserbaidschan. Weil viele Länder als Ort für die Abhaltung von solchen Treffen sein könnten. Diese Treffen werden seit Jahr 2017 abgehalten. Ich denke, dass die ganze Welt sehr große Hoffnungen auf jedes Treffen hat. Denn Sicherheit und Frieden nicht nur in unserer Region, sondern auch in der ganzen Welt von den Vereinbarungen hängen davon ab, welche Sie getroffen haben“, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Er sprach im Laufe des Gespräches auch den jüngsten Staatsbesuch der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva in Russland an und äußerte sich lobend über den Empfang der Ersten Vizepräsidentin durch den russischen Staatschef und schätzte ihre Auszeichnung mit dem Staatspreis Russlands-dem Freundschaftsorden hoch ein. Der Staatschef erinnerte auch die Eröffnung des Pavillons “Aserbaidschan“ in der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau nach einer umfassenden Rekonstruktion und bezeichnete all diese als sehr wichtige Schritte für die Ausweitung der Beziehung zwischen den beiden Ländern.

Bei dem Treffen diskutierten die Seiten internationale und regionale Sicherheit betreffende Fragen sowie die aktuelle Lage der militärischen und militärisch-technischen Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit im Kaspischen Meer.