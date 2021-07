Präsident Ilham Aliyev empfängt serbische Delegation VIDEO

Baku, 25. Juli, AZERTAC

Am Sonntag, dem 25. Juli hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung des Außenministers der Republik Serbien, Nikola Selaković, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Nikola Selaković überbrachte dem Staatsoberhaupt die Grüße des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße von seinem serbischen Amtskollegen und bat, seine Grüße ebenfalls an Aleksandar Vučić zu übermitteln.

Die Seiten zeigten sich bei dem Treffen zufrieden mit der erfolgreichen Entwicklung der strategischen Partnerschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und wiesen auf die Bedeutung des bevorstehenden Treffens der zwischenstaatlichen Kommission für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Serbien in Baku im Hinblick auf den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit hin.

Im Laufe des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass Aserbaidschan und Serbien die territoriale Integrität des anderen gegenseitig unterstützen. Es fanden Diskussionen über eine Reihe von Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit statt. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass sich Unternehmen aus befreundeten Ländern an den Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Okkupation befreiten Gebieten Aserbaidschans beteiligen. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die Möglichkeit einer zukünftigen Beteiligung serbischer Unternehmen an dieser Arbeit betont.