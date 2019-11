Präsident Ilham Aliyev empfängt slowakische Delegation VIDEO

Baku, 28. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 28. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung des slowakischen Außen- und Europaministers, Miroslav Lajčák, zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC mitteilte.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich beim Gespräch zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen wird. “Ich denke, dass die aserbaidschanisch-slowakischen Beziehung in eine neue, sehr aktive Etappe eintreten. Vor kurzem haben wir uns hier mit dem Premierminister getroffen und ein sehr gutes Gespräch über die Entwicklung unserer Partnerschaft geführt und Meinungen ausgetauscht“, fügte der Staatschef hinzu.

Der Staatschef betonte zudem die Wichtigkeit der Ausweitung der Kooperationsbeziehungen zwischen den Geschäftskreisen der beiden Länder. “Vielleicht können ein gemeinsames Wirtschaftsforum und einige andere Veranstaltungen organisiert werden, um das Potenzial der beiden Länder zu präsentieren. Einer der Gründe für einen geringen Umsatz ist mangelnde Informationen. Je mehr wir kommunizieren, desto mehr Informationen haben wir über das Potenzial. Ich bin mir sicher, dass sich dies positiv auswirken wird. Ich denke, dass auch gegenseitig vorteilhafte Projekte, die die Länder verbinden, von Interesse sein können“, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Was die OSZE betreffende Fragen anbelangt, sagte der aserbaidschanische Staatschef, dass der armenisch-aserbaidschanische Berg-Karabach-Konflikt zweifellos ein großes Problem für die Region ist und eine große Bedrohung für die Region darstellt. Zu unserem Leidwesen wurde auch in diesem Jahr kein Ergebnis in Richtung der Beilegung des Konfliktes erzielt. Der Grund dafür ist es, dass Armenien das Völkerrecht nicht einhält und die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und die OSZE angenommenen Resolutionen nicht erfüllen will. In diesem Jahr fanden mehrere Gesprächsrunden auf der Ebene der Präsidenten sowie der Außenminister statt. Das nächste Treffen findet bald in der Slowakei statt. Wir hoffen, dass nächstes Jahr produktiver wird. Denn die baldige Lösung des Konflikts dient den Interessen Aserbaidschans und Armeniens. Um einen Fortschritt in dieser Frage zu erzielen, müssen praktische Schritte unternommen werden. Der erste Schritt ist die Befreiung der international anerkannten Grenzen Aserbaidschans und seiner Gebiete aus der Okkupation, so Präsident Ilham Aliyev.

Der slowakische Außen- und Europaminister Miroslav Lajčák sagte seinerseits: “Mit großer Freude möchte ich sagen, dass der wichtigste Teil meiner Zeit in Baku die Eröffnung der slowakischen Botschaft hier sein wird. Damit erfüllen wir unser Versprechen und leiten eine neue Etappe in unseren bilateralen Beziehungen. Es ist Tatsache, dass wir uns des großen Potenzials Aserbaidschans bewusst sind. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir seit einigen Jahren hier vertreten sein sollten. Wir schätzen die strategische Position Aserbaidschans in der Region hoch ein.“

Die Seiten tauschten sich über die Bildung einer zwischenstaatlichen Kommission für Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Slowakei sowie über die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Pharmazeutik, Energie, Informations- und Kommunikationstechnologien und andere Themen aus.