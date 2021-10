Präsident Ilham Aliyev empfängt slowakischen Außenminister Ivan Korčok VIDEO

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den slowakischen Außenminister Ivan Korčok zum Gespräch empfangen.

Die Seiten äußerten sich zufrieden mit der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Slowakei und hoben hervor, dass politische Kontakte aktiver geworden seien. In diesem Zusammenhang wurde auf die Bedeutung der gegenseitigen Besuche hingewiesen.

Der slowakische Chefdiplomat sagte, sein Land sehe Aserbaidschan als ein Land mit guten Möglichkeiten für wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Die slowakische Seite misst der Unterstützung von Präsident Ilham Aliyev bei den Bemühungen um die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen mit Aserbaidschan große Bedeutung bei, fügte er hinzu. Der Gast verwies auf die Wichtigkeit der weiteren Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich. Ivan Korčok sagte, dass slowakische Unternehmen an einer aktiven Beteiligung an Bau- und Wiederaufbauprojekten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans interessiert seien.

Er betonte zudem, dass die Slowakei für die Prinzipien der territorialen Integrität und Souveränität der Staaten eintritt und auf dieser Grundlage die territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt.

Im Laufe des Gesprächs tauschten sich die Seiten über die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union und die Perspektiven für bilaterale Beziehungen aus.