Präsident Ilham Aliyev empfängt stellvertretenden Premierminister Lettlands VIDEO

Baku, 26. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den stellvertretenden Premierminister und Verteidigungsminister der Republik Lettland, Artis Pabriks, zum Gespräch empfangen, berichtete die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Die Seiten zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Lettland und betonten die Bedeutung gegenseitiger Besuche auf hoher Ebene. Die Seiten tauschten Meinungen über Perspektiven für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen und Verkehr aus.

Sie erörterten auch die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der NATO, den Besuch von Präsident Ilham Aliyev im NATO-Hauptquartier in Brüssel im vergangenen Jahr, das Treffen mit Generalsekretär Jens Stoltenberg und seine Rede bei einem Treffen des Nordatlantikrats sowie die Teilnahme Aserbaidschans an der NATO-Mission “Resolute Support" in Afghanistan.

Bei dem Treffen wurde auch hervorgehoben, dass sich die Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union erfolgreich entwickeln. In diesem Zusammenhang wurde auf die Bedeutung des letztjährigen EU-Gipfels der Östlichen Partnerschaft hingewiesen.

Der Gast gratulierte dem Staatsoberhaupt zum Sieg im zweiten armenisch-aserbaidschanischen Krieg.