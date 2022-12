Präsident Ilham Aliyev empfängt türkische Delegation um Verteidigungsminister VIDEO

Baku, 5. Dezember, AZERTAC

Am Montag, dem 5. Dezember hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung des türkischen Verteidigungsministers, Hulusi Akar, zum Gespräch empfangen.

Zur Delegation gehören der Stabschef der türkischen Streitkräfte, die Befehlshaber der Bodentruppen, Marine und Luftwaffe des Bruderlandes.

Hulusi Akar überbrachte dem Staatsoberhaupt die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls Recep Tayyip Erdogan zu übermitteln.

Bei dem Treffen wurde darauf hingewiesen, dass 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr in Bezug auf die Entwicklung freundschaftlicher und brüderlicher Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Türkiye sei. Zudem wurde betont, dass die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen sowie im militärischen Bereich stärker werden. In diesem Zusammenhang sprach man die Bedeutung der aserbaidschanisch-türkischen gemeinsamen Militärübungen an, die derzeit in Aserbaidschan abgehalten werden.

Zudem wurde betont, dass Aserbaidschan und Türkiye von nun an immer zur Seite des anderen stehen werden.

Hulusi Akar sagte seinerseits, dass sein aktueller Besuch in Aserbaidschan am Vorabend des Gedenktages von Nationalleader Heydar Aliyev stattfand, und betonte noch einmal, dass das Andenken von großem Leader in Türkiye immer in Ehren gehalten wird.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Rolle der regelmäßigen Treffen zwischen den Präsidenten von Aserbaidschan und Türkiye bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen besonders hervorgehoben. Die Seiten äußerten sich zufrieden über die erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit im militärischen Bereich sowie in anderen Bereichen.

Die Seiten zeigten zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch von Hulusi Akar in Aserbaidschan zur Ausweitung der Beziehungen beitragen wird.

Bei dem Treffen wurden Meinungen über die Aussichten für eine Zusammenarbeit ausgetauscht.