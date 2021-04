Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Botschafter in Aserbaidschan VIDEO

Baku, 10. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat am Samstag, dem 10. April den außerordentlichen und bevollmächtigten türkischen Botschafter in Aserbaidschan, Erkan Özoral, zur Beendigung seiner diplomatischen Tätigkeit zum Gespräch empfangen.

Beim Empfang überreichte Präsident Ilham Aliyev Botschafter Erkan Özoral den Orden der Freundschaft für seine großen Verdienste um die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen und Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei.

Der Staatschef sagte: “Unsere Beziehungen sind vielfältig. Als Botschafter hier wissen Sie gut, wie tief diese Beziehungen sind. Es gibt keinen Bereich, in dem die beiden Bruderländer nicht zusammenarbeiten. In den letzten Zeiten gab es sehr große Entwicklung in allen Bereichen. Für die Einreise unserer Bürger in Bruderländern ist schon kein Reisepass nötig. Dies zeigt, wie tief unsere Beziehungen sind. Sie haben als Botschafter alles in Ihrer Macht Stehende getan, die beiden brüderlichen Völker einander noch näher zu bringen. Ich bin Zeuge dieser Bemühungen. In Anbetracht dieser Verdienste sind Sie mit dem höchsten Orden des aserbaidschanischen Staates - dem Freundschaftsorden ausgezeichnet".

Botschafter Erkan Özoral bedankte sich beim Staatschef für hohe Auszeihnung und zeigte sich zuversichtlich, dass die türkisch-aserbaidschanischen brüderlichen und freundschaftlichen Bezeihungen weiterhin ausweiten und vertiefen werden. Ich habe Aserbaidschan und die Türkei voneinander nie getrennt. Beide sind gleichermaßen meine Heimat, fügte er hinzu.

“Ich fühle mich besonders sehr glücklich, ich bin sehr stolz darauf, dass es unter allen künftigen türkischen Botschaftern mir geglückt war, diese schönsten Momente im 44- tägigen Vaterländischen Krieg mitzuerleben. Es war mir wirklich eine große Freude, so Botschafter Erkan Özoral.