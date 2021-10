Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Minister für Arbeit und Sozialschutz VIDEO

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 17. Oktober den Minister für Arbeit und Sozialschutz der Republik Türkei, Vedat Bilgin, zum Gespräch empfangen.

Vedat Bilgin übermittelte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße von Recep Tayyip Erdogan und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls dem türkischen Präsidenten zu übermitteln.

Die Seiten hoben bei dem Treffen die erfolgreiche Entwicklung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in allen Bereichen hervor und wiesen darauf hin, dass der aktuelle Besuch des türkischen Ministers für Arbeit und soziale Sicherheit zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen der beiden Länder beitragen wird.

Die Seiten sprachen über die bestehenden engen Kooperationsbeziehungen im Bereich der sozialen Arbeit sowie in anderen Bereichen, wiesen auf die Bedeutung eines Erfahrungsaustausches auf diesem Gebiet hin. Bei dem Treffen wurde auch die Wichtigkeit der Regulierung des Arbeitsmarktes, der Erörterung der den sozialen Schutz der in der Türkei arbeitenden aserbaidschanischen Staatsbürger und in Aserbaidschan arbeitenden türkischen Staatsbürger betreffenden Fragen betont.