Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Minister für Land- und Forstwirtschaft Vahit Kirişçi

Baku, 19. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat heute eine Delegation unter der Leitung des türkischen Ministers für Land- und Forstwirtschaft Vahit Kirişçi zum Gespräch empfangen.

Vahit Kirişçi überbrachte dem Staatsoberhaupt Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat ihn, seine Grüße ebenfalls dem türkischen Führer zu überbringen.

Im Laufe des Gesprächs wurden der jüngste Besuch von Präsident Ilham Aliyev in der Türkei angesprochen sowie die Rolle dieser Visite in der Entwicklung der aserbaidschanisch-türkischen Beziehungen hervorgehoben.

Präsident Ilham Aliyev gratulierte Vahit Kirişçi zu seiner Ernennung zum Minister für Land- und Forstwirtschaft der Türkei und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit.

Vahit Kirişçi bedankte sich für die Glückwünsche und sagte, dass er seinen ersten Besuch als Minister dem Bruderland Aserbaidschan abstatte.

Bei dem Treffen wurde darauf hingewiesen, dass sich die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen gut entwickeln und die Zusammenarbeit im Agrarsektor einen wichtigen Stellenwert in diesen Beziehungen hat.

Präsident Ilham Aliyev machte darauf aufmerksam, dass die gesamte Landwirtschaft in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten während der Zeit der Besatzung von den Armeniern zerstört wurde. Jedoch werden groß angelegte landwirtschaftliche Arbeiten in jenen befreiten Gebieten geplant, fügte der aserbaidschanische Staatschef hinzu. In diesem Zusammenhang wurde enge Zusammenarbeit mit der Türkei im Agrar

bereich in den befreiten Gebieten besonders betont.

Im Laufe des Gesprächs wiesen die Seiten auf die Bedeutung der

der Internationalen Fachmesse für Landwirtschaft “Caspian Agro 2022 in Baku und der Teilnahme der türkischen Delegation und Unternehmen an dieser Ausstellung hin.

Die Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch von Vahit Kirişçi in Aserbaidschan zur Ausweitung der aserbaidschanisch-türkischen Beziehungen beitragen wird.