Präsident Ilham Aliyev empfängt ungarischen Außen- und Handelsminister im Videoformat

Baku, 10. März, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den ungarischen Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó im Videoformat zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen wiesen die Seiten auf die Wichtigkeit der Fortsetzung der aserbaidschanisch-ungarischen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen hin.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass ungarische Unternehmen auch in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten viele Möglichkeiten haben werden, mit Aserbaidschan zusammenzuarbeiten.

Es gibt große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Technologie und in anderen Sektoren, fügte der Staatschef hinzu. Wir planen die Umsetzung moderner Infrastruktur- und Stadtbauprojekte in den befreiten Gebieten, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Péter Szijjártó sagte seinerseits, dass Aserbaidschans Souveränität im Rahmen seiner international anerkannten Grenzen wiederhergestellt werden muss. Dieses Recht Aserbaidschans wurde in den letzten Jahrzehnten verletzt, und Ungarn ist eines der Länder, die seine diesbezügliche Position nicht verbergen. Wir werden weiterhin einen ausgewogenen Ansatz zu diesem Thema zeigen, die Wahrheit sagen und unsere Position offen zum Ausdruck bringen, so Minister Péter Szijjártó.