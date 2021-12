Präsident Ilham Aliyev empfängt weltberühmten Gelehrten Aziz Sanjari VIDEO

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den weltberühmten Gelehrten, Professor für Biochemie und Biophysik an der University of North Carolina, Nobelpreisträger für Chemie und Mitglied der US National Academy of Sciences, Aziz Sanjari, zum Gespräch empfangen.

Aziz Sanjar gratulierte Präsident Ilham Aliyev zum Sieg im Vaterländischen Krieg und sagte, dass die ganze türkische Welt stolz auf diesen Sieg sei.

Der Präsident bedankt sich für die Glückwünsche.

Präsident Ilham Aliyev schätzte persönliche Unterstützung von Aziz Sanjar für Aserbaidschan während des Vaterländischen Krieges hoch ein und betonte, dass dies dazu diente, die Wahrheiten über unser Land an die Welt zu übermitteln.

Das Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass Aziz Sanjar einem Kind Beistand leistete, das seine Eltern durch den armenischen Raketenbeschuss der Stadt Ganja durch armenische Verbände während des Krieges verloren hatte, und betrachtete es als Beispiel für große Menschlichkeit. Präsident Ilham Aliyev bezeichnete Aziz Sanjari als eine wichtige Persönlichkeit der türkischen Welt und zeigte sich zufrieden mit seinem aktuellen Besuch in Aserbaidschan und betonte, dass die aserbaidschanische Bevölkerung ihn als Wissenschaftler und Patrioten sehr respektiert und liebt.