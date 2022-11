Präsident Ilham Aliyev empfing den EOK-Präsidenten Spyros Capralos VIDEO

Baku, 10. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 10. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev den Präsidenten der Europäischen Olympischen Komitees und den Präsidenten des olympischen Nationalverbands Griechenlands, Spyros Capralos, zum Gespräch empfangen.

Zunächst gratulierte das Staatoberhaupt Spyros Capralos zu seiner Wahl zum Präsidenten der Europäischen Olympischen Komitees und wünschte ihm viel Erfolg bei seiner Arbeit: Der Präsident bedankte sich dem Gast für seine Teilnahme an den Veranstaltungen zum 30-jährigen Jubiläum des Aserbaidschanischen Nationalen Olympischen Komitees und erinnerte sich gerne an die ersten Europäischen Spiele. Präsident Ilham Aliyev verwies auf die Bedeutung dieser prestigeträchtigen Veranstaltung und äußerte sich lobend über die Rolle von Spyros Capralos bei der Organisation der Spiele.

Der Gast bedankte sich für die freundlichen Worte und übermittelte seine Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen des Nationalen Olympischen Komitees von Aserbaidschan. Er sprach die Bedeutung der Ersten Europäischen Spiele an und hob besonders die gute Ausrichtung dieses internationalen Sportereignisses hervor. Spyros Capralos wies auf die Rolle des aserbaidschanischen Staatsoberhauptes in dieser Angelegenheit hin. Er sagte, dass die gute Ausrichtung dieser Veranstaltung durch Aserbaidschan einen großen Beitrag zur Solidarität in der europäischen olympischen Familie geleistet habe. Er betonte mit Genugtuung die großen Erfolge, die aserbaidschanische Athleten bei internationalen Turnieren in der vergangenen Zeit erzielt haben.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche und zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Europäischen Olympischen Komitees weiterhin erfolgreich entwickeln werden.

Im Laufe des Gesprächs wurden Meinungen über die Aussichten für eine Zusammenarbeit ausgetauscht.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Nationalen Olympischen Komitees von Aserbaidschan überreichte Spyros Capralos dem Staatsoberhaupt ein Erinnerungsgeschenk.

Am Ende ließ man sich fotografieren.