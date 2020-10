Präsident Ilham Aliyev gibt Namen von Dörfern in Regionen Zangilan, Jabrayil und Gubadli bekannt, die gestern aus armenischer Okkupation befreit sind

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

In seiner nächsten TV-Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung gab Präsident Ilham Aliyev die Namen der gestern befreiten Dörfer in den Regionen Zangilan, Jabrayil und Gubadli bekannt.

Bezirk Zangilan: Birinji Alibeyli, Ikinji Alibeyli, Raband, Yenikend;

Bezirk Jabrayil: Govschudlu, Sofulu, Dag Maschanli, Kurdlar, Hovuslu, Chalabilar;

Bezirk Gubadli: Padar, Afandilar, Yusifbeyli, Tschaytumas, Khanlig, Sariyatag, Mollabürhan und Stadt Gubadli.