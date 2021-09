Präsident Ilham Aliyev gratuliert Athleten, die nächste Medaillen bei Paralympics gewonnen haben

Baku, 31. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den Athleten gratuliert, die eine große sportliche Leistung bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio vollbracht haben.

"Ich gratuliere den Mitgliedern unseres Teams - Raman Salehi, Lamiya Valiyeva und Said Najafzadeh vom Herzen, die eine große sportliche Leistung bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio vollbracht haben!", hieß es in der Veröffentlichung.