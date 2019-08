Präsident Ilham Aliyev gratuliert Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade

Baku, 26. August, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev gratulierte dem Vorsitzenden der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade,

zum 70. Geburtstag und dem 40. Jahrestag seiner Tätigkeit als Scheich-ul-Islam, wie AZERTAC berichtete. In der Gratulation heißt es, dass Allahschukür Paschazade während der dramatischen und schicksalhaften Ereignisse, die unser Volk erlebt hatte, als religiöser Führer und als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens einen wahren Patriotismus zeigte. Darüber hinaus hatte Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade große Verdienste um die Vermittlung einer gerechte Position Aserbaidschans im Konflikt zwischen Armenien, Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach an die Weltöffentlichkeit.

Im Glückwünsche heißt es weiter: “Während Ihres ganzen Lebens haben Sie hart gearbeitet, um große moralische Werte und nationale Harmonie in der Gesellschaft zu fördern. Ihr Beitrag zur Bildung vorbildlicher Beziehungen zwischen Religion und Staat in Aserbaidschan ist ebenfalls unvermeidlich.

Allahschukür Paschazade setzte sich in seiner langjährigen Tätigkeit als religiöser Führer der Muslime im Kaukasus aktiv für die Vermittlung von Problemen und Sorgen aller Muslime im Kaukasus an die internationalen Gemeinschaft ein. Er trat immer für die Prinzipien der muslimischen Solidarität ein, protestierte scharf gegen blutige Ereignissen in der islamischen Welt, rief internationale Organisationen und Großmächte zum Schutz heiliger Stätten und alter historischer Denkmäler auf und setzte sich konsequent für die Förderung von Frieden und Ruhe in der Welt ein.

Sie genießen großen Ruf unter religiösen Führern verschiedener Glaubensrichtungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung des interkulturellen Dialogs“, heißt es im Glückwunschschreiben.