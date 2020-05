Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Ramadan

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Ich spreche Ihnen sowie allen unseren Landsleuten, die in verschiedenen Teilen der Welt leben, meine herzlichsten Glückwünsche zum heiligen Ramadan aus!

Der heilige Monat Ramadan, in dem der heilige Koran offenbart wurde, ruft die Menschen zur Gerechtigkeit, Einheit und Barmherzigkeit, dient zur Gestaltung der inneren Vollkommenheit jedes Menschen.

Diesjähriger Fastenmonat Ramadan fiel mit der globalen Coronavirus-Pandemie zusammen. In der gegenwärtigen Situation ist es sehr wichtig, notwendige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Menschen zu ergreifen. Alle müssen weiterhin aufeinander achten und die Regeln des Infektionsschutzes beachten. Corona-Krise verlangt Geduld und Disziplin. Unser heiliges Buch, der Koran ruft immer zur Einheit und Gleichheit, sozialen Unterstützung und Freundlichkeit auf. Ich bin zuversichtlich, dass unser Volk, das sich immer durch solch edle Eigenschaften auszeichnet und seine nationalen und moralischen Werte wahrt, diese Krise dank seiner Solidarität überwinden wird.

Liebe Geschwister!

Ich schließe mich in diesen gesegneten Feiertagen Ihren Gebeten für den Wohlstand und das Wohlergehen unseres Landes an und ehre noch einmal das Gedenken an die heldenhaften Söhne des Vaterlandes, die ihr Leben für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben.

Ich biete jedem von euch sowie allen Aserbaidschanern, die über die Grenzen ihrer Heimat leben, meinen herzlichen Glückwunsch zum Ramadan dar und wünsche Ihren Familien für den Ramadan Glück und Wohlstand.

Glücklichen Ramadan!

Ilham Aliyev

Präsident der Republik Aserbaidschan

Baku, 22.Mai 2020.