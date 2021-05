Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Ramadan

Baku, 11. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute dem aserbaidschanischen Volk zum heiligen Ramadan gratuliert.

Der Staatschef drückte in seiner Glückwunschadresse seine herzlichsten Glückwünsche zum heiligen Ramadan aus und wies darauf hin, dass jeder Muslim in diesem heiligen Monat die Freude an guten Taten, Mitgefühl und Barmherzigkeit erlebt und die Gelegenheit hat, seine Pflichten und Verantwortlichkeiten vor Gott gewissenhaft zu erfüllen.

“Ich ehre mit großem Respekt Andenken an die heldenhaften Söhne des Vaterlandes, die ihr Leben für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Ich bin mir sicher, dass unser Volk die nötige Aufmerksamkeit und Fürsorge für die Familien der und Veteranen schenken und Andenken aller Märtyrer immer hoch in Ehren halten wird“, hieß es in der Gratulation weiter.