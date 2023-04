Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Ramadan

Baku, 19. April, AZERTAC

Im gesegneten Ramadan, der die Menschen zu moralischer Reinheit, Humanismus, Einheit und Gleichheit auffordert, die Seele und Spiritualität der Menschen reinigt, bieten den Muslimen die Gelegenheit, ihre Pflicht vor dem Allmächtigen zu erfüllen und die Freude an spiritueller Vollkommenheit und rechtschaffenen Taten zu erfahren.

Darum geht es in einer Glückwunschbotschaft von Präsident Ilham Aliyev an die Menschen in Aserbaidschan anlässlich des heiligen Monats Ramadan.

„Der Ramadan in Aserbaidschan, einem der historischen und kulturellen Zentren der islamischen Zivilisation, wird jedes Jahr groß gefeiert. Es werden Gebete für den Wohlstand und Frieden unserer Nation und unseres Staates gesprochen. Der heldenhaften Söhne des Mutterlandes, die für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität unseres Landes starben, wird mit tiefem Respekt gedacht.

Anlässlich dieses gesegneten Feiertags übermittle ich Ihnen und allen unseren Landsleuten, die weit über die Grenzen ihrer Heimat leben, noch einmal meine aufrichtigen Glückwünsche. Ich wünsche Ihren Familien Glück und Ihren Tischen Segen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.