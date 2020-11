Präsident Ilham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zur Befreiung von Aghdam VIDEO

Baku, 20. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, gratulierte dem aserbaidschanischen Volk zur Befreiung der Region Aghdam aus der armenischen Besatzung.

“Ich übermittle allen Bewohnern von Aghdam meine herzlichen Glückwünsche zur Befreiung der Region Aghdam. Liebe Einwohner von Aghdam, Ihr seid nicht mehr Binnenvertriebene. Ihr werdet in ihr Heimatland zurückkehren“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner TV-Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung am 20. November.

Präsident Ilham Aliyev sagte zudem, dass die Befreiung der Region Aghdam das Ergebnis einer am 10. November unterzeichneten trilateralen Erklärung ist. “Ich habe wiederholt gesagt, dass die Beilegung des Berg-Karabach-Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan sowohl politisch, als auch militärisch möglich ist. Wir hatten jahrelang versucht, dieses Problem auf politischem Wege zu regeln. Die ganze Welt sah jedoch, dass dieses Problem nicht aufgrund der Position Armeniens gelöst wurde. Die Beilegung dieses Konflikts auf militärischem Wege war unser völkerrechtliches Recht und dieses Recht beruht auf internationalen Normen und Grundsätzen. Dieses Recht wurde uns durch die Charta der Vereinten Nationen gegeben. Jedes Land kann sich verteidigen und wir haben uns verteidigtgt“, so Präsident Ilham Aliyev.