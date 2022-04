Präsident Ilham Aliyev gratuliert der orthodox-christlichen Gemeinde Aserbaidschans zum Ostern

Baku, 22. April, AZERTAC

Anlässlich des heiligen Osterfestes hat Präsident Ilham Aliyev eine Glückwunschadresse an die orthodox-christliche Gemeinde Aserbaidschans gerichtet. Der Staatschef wünschte allen unseren christlichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern frohes Fest, Glück und Wohlstand, wie AZERTAC berichtete.

In seiner Glückwunschadresse verwies das Staatsoberhaupt darauf, Aserbaidschan sei unabhängig von Sprache, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit eine Heimat für alle, die hier leben. Präsident Ilham Aliyev sprach in seinem Brief ein friedliches Zusammenleben von verschiedenen Völkern und Religionen in unserem Land, enge freundschaftliche und brüderliche Beziehungen zwischen ihnen an und wies darauf hin, dass diese Beziehungen auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruhen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Erhaltung und Förderung der ethnokulturellen Vielfalt, der reichen multikulturellen Werte, der jahrhundertealten Traditionen der Toleranz in unserer Gesellschaft eine der Hauptrichtungen der Staatspolitik ist. Aserbaidschan ist eines von wenigen Ländern, in denen das Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften als Vorbild hingestellt werden können. Unsere christlichen Landsleute nehmen an allen Bereichen unseres gesellschaftspolitischen, soziokulturellen Lebens aktiv teil, hieß es in der Glückwunschadresse.