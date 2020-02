Präsident Ilham Aliyev gratuliert griechisch-römischen Ringern zu großen Leistungen bei EM in Rom

Baku, 13. Februar, AZERTAC

Am 13. Februar hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dem aserbaidschanischen griechisch-römischen Ringer-Team zu einer erfolgreichen Teilnahme an der EM in Rom auf seiner Twitter-Seite gratuliert, wie AZERTAC berichtete.

In der Veröffentlichung heißt es: "Ich beglückwünsche unseren Athleten, Trainern und dem gesamten aserbaidschanischen Volk ganz herzlich zum großartigen Sieg unseres griechisch-römischen Ringert-Teams, das zum ersten Mal in der Geschichte 6 Medaillen bei der Europameisterschaft gewonnen hat."

Hier sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Mannschaft des Cheftrainers Alexander Tarakanov 6 Medaillen bei der Europameisterschaft gewann. Sanan Suleymanov (77 kg) und Rafig Huseynov (82 kg) besiegten alle ihre Gegner und stiegen auf das höchste Podium des Turniers. Eldeniz Azizli (55 kg), Murad Bazarov (60 kg), Ulvu Ganizade (72 kg) und Islam Abbasov (87 kg) belegten den dritten Platz.

Das russische Team belegte mit128 Punkten den ersten Platz gefolgt von Aserbaidschan mit 116 Punkten und der Türkei mit 90 Punkten.