Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem US-Amtskollegen zum Unabhängigkeitstag

Baku, 3. Juli, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstages der Vereinigten Staaten sandte Präsident Ilham Aliyev dem US-Präsidenten Joseph Biden ein Glückwunschschreiben.

In seinem Schreiben äußerte sich der aserbaidschanische Staatschef zufrieden über die Entwicklungsdynamik der bilateralen Beziehungen am Vorabend des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten, die in einer Reihe von Bereichen einen Charakter strategischer Partnerschaft tragen.

Präsident Ilham Aliyev wies in seinem Brief darauf hin, dass großangelegten Energiegroßprojekte, gemeinsame Bemühungen zur Stärkung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit, der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus, unsere enge Zusammenarbeit im Rahmen der NATO-Mission Resolute Support (RS) in Afghanistan, sind wichtige Bereiche, die für die Aserbaidschan-USA Beziehungen kennzeichnend sind. Wir schätzen die Unterstützung der USA bei der Diversifizierung der Energieversorgungsrouten, insbesondere den erfolgreichen Abschluss des Projekts “Südlicher Gaskorridor“ hoch ein, hieß es.

Im vergangenen Jahr wurden die international anerkannten Gebiete Aserbaidschans als Folge des 44-tägigen Vaterländischen Kriegs von der armenischen Besatzung befreit. Die territoriale Integrität des Landes wurde wiederhergestellt. Die Umsetzung der entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats wurde gewährleistet. Es wurde eine günstige Grundlage für dauerhaften Frieden, wirtschaftliche Wiederbelebung und regionale Zusammenarbeit geschaffen.

"Ich glaube, dass die Vereinigten Staaten auf der Grundlage gegenseitiger Achtung der territorialen Integrität, Souveränität und Unverletzlichkeit der Grenzen einen wesentlichen Beitrag zur Gewährleistung eines dauerhaften Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien leisten können. Derzeit werden in den von der Okkupation befreiten Gebieten die Wiederaufbauarbeiten durchgeführt. Wir laden auch die US-Unternehmen als Partner zur Teilnahme an diesen Projekten ein“, so Präsident Ilham Aliyev in seinem Brief.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich in seinem Glückwunschschreiben zuversichtlich, dass sich die Freundschafts-und Kooperationsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten durch eine gemeinsame Anstrengung im Interesse der beiden Völker weiterentwickeln und stärken werden.