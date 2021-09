Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesischen Amtskollegen

Baku, 30. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, sandte dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, folgendes Glückwunschschreiben:

“Es freut mich, Ihnen und Ihrem befreundeten Volk zum Nationalfeiertag Ihres Landes-dem Tag der Volksrepublik China in meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes meine herzlichen Glückwünsche zu entbieten.

Heute ist China eines der hoch und dynamischen entwickelten führenden Länder der Welt. Groß angelegte Programme und Infrastrukturprojekte, die unter Ihrer weitsichtigen Führung umgesetzt werden, dienen der Steigerung der Wirtschaftskraft und des internationalen Ansehens des Landes sowie des wirtschaftlichen Aufschwungs Chinas. Die riesige transnationale Kooperationsplattform "Ein Gürtel, eine Straße", die auf Ihre Initiative geschaffen worden ist, trägt zum Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen im eurasischen Raum bei.

China ist ein verlässlicher Partner und Freund Aserbaidschans. Die gegenseitige Unterstützung unserer Länder während der COVID-19-Pandemie, die gegenseitiges Vertrauen und Solidarität demonstriert, ist ein klares Beispiel für unsere starken freundschaftlichen Beziehungen.

Besonderen Wert legen wir auf die Ausweitung der aserbaidschanisch-chinesischen Beziehungen und die weitere Vertiefung unserer Zusammenarbeit. In diesem Sinne freuen wir uns, dass unsere Beziehungen, die alte und reiche Traditionen haben, mit neuen Inhalten bereichert werden. Die Beteiligung chinesischer Unternehmen am Wiederaufbau der Wirtschaftsregionen Ost-Zangazur und Karabach unseres Landes, die guten Ergebnisse, die wir in den Bereichen Verkehr, Logistik, Infrastruktur, Investitionen, Energie und anderen Bereichen erzielt haben, sowie Zukunftsaussichten zeigen das hohe Niveau von Aserbaidschan -China-Partnerschaft.

Ich bin zuversichtlich, dass sowohl die Schritte, die wir im Rahmen des Projekts ” Ein Gürtel, eine Straße“ unternommen haben, als auch unsere für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Unterstützung auf bilateraler und auf multilateraler Ebene erfolgreich sein und den Interessen unserer Völker dienen werden.

An diesem Feiertag wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, Glück, Erfolg bei Ihrer Arbeit und dem befreundeten chinesischen Volk Frieden und Wohlstand.