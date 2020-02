Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem iranischen Iran Hassan Rohani zum Nationalfeiertag

Baku, 10. Februar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev sandte dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani ein Glückwunschschreiben zur Nationalfeier der Islamischen Republik Iran-dem Tag der Revolution, wie AZERTAC berichtete.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt zeigte sich in seinem Brief zufrieden mit dem aktuellen Stand der aserbaidschanisch-iranischen Beziehungen, die auf historischen, kulturellen und religiösen Wurzeln beruhen und sich in einer Atmosphäre guter Nachbarschaft entwickeln. "Ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit in bilateralen und internationalen Organisationen, insbesondere im Rahmen der Bewegung der Blockfreien Staaten durch unsere gemeinsamen Bemühungen zum Wohle unserer Völker weiter gestärkt wird", hieß es Brief.

Präsident Ilham Aliyev wünschte Präsident Hassan Rohani gute Gesundheit, Erfolg in seiner Arbeit sowie dem befreundeten iranischen Volk Frieden und Wohlstand.