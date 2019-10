Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem türkischen Amtskollegen

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev sandte ein Glückwunschschreiben an den Präsidenten der Republik Türkei, Rajab Tayyip Erdogan, anlässlich des Nationalfeiertags seines Landes-des Tags der Republik.

Im Glückwunschschreiben heißt es: “Das Bruderland Türkei schreitet auf dem Wege zu einer dynamischen und umfassenden Entwicklung weiter und wurde zu einem der wirtschaftlich entwickelten und fortgeschrittenen Länder der Welt. Im Interesse der Staatlichkeit vertritt die Türkei heute eine gerechte und entschlossene Position in den Prozessen, die in der Welt und in der Region laufen.

Die aserbaidschanisch-türkische Freundschaft und Brüderlichkeit schöpfen Kraft aus gemeinsamen national-moralischen Werten und Traditionen unserer Völker. Ich bin mir sicher, dass unsere strategische Partnerschaft, die auf Solidarität, gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung beruht, weiterhin zur Verbesserung des Wohlstands unserer Völker sowie zu einer umfassenden Entwicklung unserer Länder beitragen wird.

An diesem denkwürdigen Tag wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, Erfolg bei Ihrer Arbeit und Frieden und Wohlstand für das türkische Brudervolk“.