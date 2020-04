Präsident Ilham Aliyev hält per Videokonferenz Beratung über sozioökonomische Entwicklung des ersten Quartals des Jahres ab VIDEO

Baku, 14. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat heute per Videokonferenz eine Beratung über die sozioökonomischen Ergebnisse des ersten Quartals 2020 abgehalten, wie AZERTAC berichtete.

Der Staatschef sprach bei der Beratung von den im ersten Quartal des Jahres ergriffenen Maßnahmen und sagte, dass die Fortsetzung der Reformen in Aserbaidschan zu guten Ergebnissen geführt habe. Das Staatsoberhaupt betonte zudem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie im Land und wies darauf hin, die Situation in Aserbaidschan sei unter Kontrolle. Präsident Ilham Aliyev gab eine Reihe von Anweisungen zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft des Landes und sagte, dass im Jahr 2020 in vielen Bereichen eine Etappe tiefgreifender Reformen sein werde. Er sprach in seiner Rede auch Wirtschaftszahlen des ersten Quartals an.

Dann traten der Finanzminister Samir Scharifov, der Vorstandsvorsitzende der Zentralbank Elman Rustamov, der Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, der Minister für Arbeit und Sozialschutz Sahil Babayev und der Landwirtschaftsminister Inam Karimov an.

Präsident Ilham Aliyev hielt anschließend eine Schlussrede.