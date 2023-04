Präsident Ilham Aliyev informiert seinen kasachischen Amtskollegen über Verhandlungen mit Armenien

Baku, 10. April, AZERTAC

„Ich möchte Präsident Tokayev für Kasachstans Position in der Frage der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien danken“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach seinem Treffen mit dem kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokayev.

„Ich habe meinen kasachischen Amtskollegen über den aktuellen Stand des Verhandlungsprozesses informiert. Wir sind entschlossen, diese Beziehungen zu normalisieren. Aserbaidschan schlug gerade nach dem Zweiten Karabach-Krieg vor, mit der Arbeit an einem Friedensvertrag zu beginnen. Diese Arbeit hat praktisch begonnen, aber sie läuft nicht so reibungslos, wie wir es gerne möchte. Aber dazu gibt es keine Alternative“, so Präsident Ilham Aliyev.