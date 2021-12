Präsident Ilham Aliyev inspiziert Olympia-Sportkomplex in Guba Region nach Rekonstruktion VIDEO

Guba, 6. Dezember, AZERTAC

Am Montag, dem 6. Dezember haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs in der Region Guba die nach einer vollständigen Rekonstruktion im Olympia-Sportkomplex geschaffenen Bedingungen inspiziert.

Man teilte ihnen mit, dass nach einer umfassenden Rekonstruktion, den Renovierungs-und Bauarbeiten hier auch ein Erholungs-, Sport-, Ausbildungs- und Bildungskomplex gebaut wurde.

Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Töchter Leyla Aliyeva machten sich mit dem Schwimmbad mit 340 Sitzplätzen, dem Fußballstadion und dem Schachzentrum und dem Hotel des Komplexes vertraut.