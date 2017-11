Präsident Ilham Aliyev inspiziert Verlauf von Bauarbeiten am Hotel “Majestic Palace” in Ganja  VIDEO

Ganja, 10. November, AZERTAC

Staatspräsident Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 10. November im Rahmen seines Besuchs in der Stadt Ganja die Bauarbeiten am Hotel “Majestic Palace” inspiziert, berichtet AZERTAC.

Man gab dem Staatschef ausführliche Informationen über die Bauarbeiten des Hotels “Majestic Palace”.