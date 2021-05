Präsident Ilham Aliyev inspiziert im Gebäude und in den Cottages von Khari Bulbul Hotel geschaffene Bedingungen

Schuscha, 12. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, die Töchter Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva lernten am 12. Mai die Bedingungen kennen, die im Gebäude und in den Cottages im Khari Bulbul Hotel in der Stadt Schuscha geschaffen wurden.

Man informierte den Staatschef und die First Lady über die Arbeiten, die im Gebäude und in den Cottages geleistet wurden.