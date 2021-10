Präsident Ilham Aliyev inspiziert im neuen internationalen Flughafen Füsuli geschaffene Bedingungen VIDEO

Füsuli, 18. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weilten am Sonntag, dem 17. Oktober zu einem Besuch in der von der Besatzung befreiten Region Füsuli, berichtete AZERTAC.

Im Rahmen des Besuchs im Bezirk Füsuli inspizierten sie die im neuen internationalen Flughafen Füsuli geschaffenen Bedingungen

Der Präsident und die First Lady wurden über die bisher am internationalen Flughafen geleisteten Arbeiten informiert. Man teilte ihnen mit, dass die Bauarbeiten fast abgeschlossen sind. Alle Arbeiten wurden nach internationalen Normen und Standards durchgeführt.

Die Start- und Landebahn des Internationalen Flughafens Füsuli ist 3.000 Meter lang und 60 Meter breit.