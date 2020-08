Präsident Ilham Aliyev inspiziert neuen Waldpark, der im Yasamal Distrikt angelegt werden soll VIDEO

Baku, 4. August, AZERTAC

Am Dienstag, dem 4. August lernten der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva die Arbeiten in einem neuen Waldpark kennen, der im Bezirk Yasamal in Baku angelegt werden soll, wie AZERTAC mitteilt.

Der Bürgermeister von Baku, Eldar Azizov, informierte Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über die Arbeiten, die im Park durchgeführt werden sollen.