Präsident Ilham Aliyev ist zu Arbeitsbesuch in der Türkei eingetroffen

Rize, 14. Mai, AZERTAC

Am Samstag, dem 14. Mai ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, zu einem Arbeitsbesuch in der Republik Türkei eingetroffen, um an der Einweihungszeremonie des Flughafens Rize-Artvin teilzunehmen.

Zu Ehren des aserbaidschanischen Präsidenten wurde am Flughafen Rize-Artvin eine Ehrengarde gehalten, wo die Nationalflaggen der beiden Staaten wehten.

Präsident Ilham Aliyev wurde von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan begrüßt.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt begrüßte Ehrenformation.

Die Präsidenten der beiden Bruderländer hielten eine Rede bei der Eröffnungsveranstaltung.

Man überreichte dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Erinnerungsgeschenke.

Dann ließ man sich gemeinsam fotografieren.

Anschließend durchschnitt man ein Band zur symbolischen Eröffnung des Flughafens.