Präsident Ilham Aliyev kondoliert Präsident Donald Trump

Baku, 5. August, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev sandte an den US-Präsidenten Donald Trump ein Kondolenzschreiben, berichtet AZERTAC.

Im Brief heißt es: “Mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nachricht von bewaffneten Angriffen in den US-Bundesstaaten Texas, Ohio und Illinois erfahren, bei denen es Verletzte und Tote gegeben hat.“

Präsident Ilham Aliyev sprach in seinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes dem US- Präsidenten Donald Trump, den Hinterbliebenen sowie dem ganzen amerikanischen Volk in tiefster Trauer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung.