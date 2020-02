Präsident Ilham Aliyev kondoliert Präsident Recep Tayyip Erdogan

Baku, 28. Februar, AZERTAC

Bei einem Luftangriff in Idlib sind 33 türkische Soldaten ums Leben gekommen.

Präsident Ilham Aliyev sandte in diesem Zusammenhang seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan ein Kondolenzschreiben, wie AZERTAC berichtete.

Im Brief heißt es: "Mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nachricht von dem Tod mehrerer türkischer Soldaten durch Luftangriffe in Idlib erfahren. In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes spreche ich Ihnen, den Hinterbliebenen sowie dem ganzen türkischen Brudervolk in tiefster Trauer mein Beileid aus".