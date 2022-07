Präsident Ilham Aliyev kondoliert seiner georgischen Amtskollegin

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev sandte seiner georgischen Amtskollegin Salome Surabischwili ein Kondolenzschreiben, wie AZERTAC berichtete.

Im Brief heißt es: “Wir haben mit tiefer Betroffenheit und Trauer die Nachricht erfahren, dass ein Hubschrauber der Grenzpolizei, der eine Notrettungsmission durchführte, in der Region Gudauri in Georgien abgestürzt ist und Besatzungsmitglieder und Rettungskräfte ihr Leben verloren hat.

In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes spreche ich Ihnen, den Familien derjenigen, die bei dem Unfall ihr Leben verloren haben, sowie dem befreundeten und benachbarten georgischen Volk unser Beileid aus“.

Hier sei erwähnt, dass in Georgien ein Hubschrauber, der eine Notfallrettungsmission durchführte, gestern in der Region Gudauri in Georgien abgestürzt ist und das achtköpfige Team sein Leben verloren hat.