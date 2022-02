Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Hotel in Aghdam VIDEO

Aghdam, 14. Februar, AZERTAC

Am Sonntag, dem 13. Februar legten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs in der Aghdam Region den Grundstein für ein Hotel.

Der Staatschef und die First Lady wurden über das Projekt für den Bau des Hotels “Park Forest Hotel Aghdam” informiert.

Man teilte ihnen mit, dass man das Hotel auf einer Fläche von 2,16 Hektar bauen wird. Es wird aus 110 Zimmern bestehen.

Die Bauarbeiten sollten voraussichtlich im Dezember 2024 abgeschlossen werden.

Präsident Ilham Aliyev legte dann den Grundstein für das Hotel.