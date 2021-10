Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Industriepark, der in der Wirtschaftsregion Ost-Zangazur angelegt werden soll VIDEO

Jabrayil, 5. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 4. Oktober im Rahmen seines Besuchs in der Region Jabrayil/Dschäbrayil den Grundstein für einen Industriepark, der in der Wirtschaftsregion Ost-Zangazur angelegt werden soll.

Der Präsident von Aserbaidschan wurde über den Industriepark informiert, der in der Region Dschäbrayil angelegt werden soll, wird eine Fläche von 200 Hektar haben.

Die Umsetzung dieses Projekts wird der Wiedereingliederung des regionalen Potenzials in die Wirtschaft des Landes, der Entwicklung der nationalen Produktion und der Schaffung neuer Arbeitsplätze große Impulse verleihen, die Beschäftigung fördern.