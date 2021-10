Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Vollschule namens Mehdi Mehdizade VIDEO

Jabrayil, 5. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, legte am Montag, dem 4. Oktober im Rahmen seines Besuchs in der Region Jabrayil/Dschäbrayil den Grundstein für eine Vollschule namens Akademiker Mehdi Mehdizade, berichtete AZERTAC.

Es wurde darauf hingewiesen, dass das neue Schulgebäude, in dem 960 Schüler lernen werden, über Klassen- und Fachräume verfügen wird. Die Schülerinnen und Schüler, die in ihre Heimatländer zurückkehren, werden in einer modernen Schule lernen. Neben dieser 145 Jahre alten Oberschule sollen in der Stadt Jabrayil drei weitere Schulen gebaut werden.

Hier sei erwähnt, dass die Schule noch im Jahr 1876 gebaut wurde.

Dann legte Präsident Ilham Aliyev den Grundstein für die Vollschule namens Akademiker Mehdi Mehdizade.