Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für zentrales Rayonkrankenhaus in Aghdam VIDEO

Aghdam, 14. Februar, AZERTAC

Am Sonntag, dem 13. Februar legten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs in der Aghdam Region den Grundstein für ein zentrales Rayonkrankenhaus.

Der Staatschef und die First Lady wurden über das Projekt für den Bau des Krankenhauses informiert.

Man teilte ihnen mit, dass man das Krankenhaus auf einer Fläche von 6 Hektar bauen wird. Es wird aus 210 Betten bestehen.

Im zentralen Rayonkrankenhaus werden die Abteilungen für Therapie, Kardiologie, Chirurgie, Traumatologie-Orthopädie, Herz-Kreislauf-Chirurgie, Augenheilkunde, Pädiatrie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Infektionskrankheiten, Anästhesie-Reanimation, HNO und Operation funktionieren.

Der Staatschef und die First Lady wurden informiert, dass in der nächsten Etappe der Bau mehrerer weiterer Gesundheitseinrichtungen in der Region Aghdam geplant wird.

Präsident Ilham Aliyev legte dann den Grundstein für das zentrale Rayonkrankenhaus in Aghdam.