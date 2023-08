Präsident Ilham Aliyev legt Spatenstich für das Dorf Zar im Bezirk Kelbadschar VIDEO

Kelbadschar, 25. August, AZERTAC

Am Freitag, dem 25. August legten Präsident Ilham Aliyev und First Lady beim Besuch in der Region Kelbadschar den Spatenstich für das Dorf Zar im Bezirk Kelbadschar.

Rovschan Rzayev, Vorsitzender des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene, informierte das Staatsoberhaupt und die First Lady über die Arbeiten, die im Dorf geleistet werden sollen.

Man teilte mit, dass die Gesamtfläche des projektierten Gebietes 243 Hektar betragen wird. Es ist geplant, in der ersten Phase 547 einstöckige Privathäuser für 547 Familien zu bauen. Von den 547 zu bauenden Häusern werden 131 Zweizimmerwohnungen, 289 Dreizimmerwohnungen, 92 Vierzimmerwohnungen und 35 Fünfzimmerwohnungen sein. Darüber hinaus sollen im Dorf eine Schule mit 528 Plätzen und ein Kindergarten für 100 Plätze gebaut werden.

Anschließend legte Präsident Ilham Aliyev den Grundstein für das Dorf Zar.